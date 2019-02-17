Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Öldü (2)- Yeniden

Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Öldü (2)- Yeniden

20 dakika önce

ANTALYA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasındaki Muhammet Açıkgöz (17) öldü.

Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Öldü (2)- Yeniden, System.String[]
ANTALYA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasındaki Muhammet Açıkgöz (17) öldü. Açıkgöz'ün sosyal paylaşım sitesinde motosiklet üzerinde çekilen fotoğrafını, 'Ecel olsan fark etmez' yazısıyla paylaşması dikkat çekti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 913 Sokak'tan caddeye çıkan sürücüsünün adı açıklanmayan 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Muhammet Açıkgöz, metrelerce savruldu. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Açıkgöz ve Çelik, bugün hayatını kaybetti.

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz'ün  sosyal paylaşım sitesinde, motosiklet üzerinde paylaştığı fotoğrafın altına 'Ecel olsan fark etmez' yazısı dikkat çekti.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

Antalya, Ahmet Turan, 3. Sayfa
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