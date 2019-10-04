Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun
'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun
yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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