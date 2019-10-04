Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan  yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Baran Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı üniversiteli Emine, kurtarılamadı
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]