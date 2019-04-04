Son Dakika Haberleri: Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kuzen Öldü

Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kuzen Öldü

1 saat önce

BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan amca çocukları Serhat Baraç (22) ile Cihad Baraç (21) yaşamını yitirdi.

Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kuzen Öldü, System.String[]
BATMAN'da otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan amca çocukları Serhat Baraç (22) ile Cihad Baraç (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Batman- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Serhat Baraç'ın kullandığı ve arkasında kuzeni Cihad Baraç'ın oturduğu motosiklet ile karşı yönden gelen Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil, Batman Çayı üzerindeki köprüde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev alırken, Baraç kuzenler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan Cihad Baraç ile Serhat Baraç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kuzenler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kuzenlerin cesetleri, yapılan otopsilerinin ardından gece saatlerinde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:09 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Batman, Güncel
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