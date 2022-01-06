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Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı

06.01.2022 08:47

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Ersin Ş.'nin yönetimindeki 77 T 0625 plakalı ticari taksi ile aynı yönde seyreden Cüneyt A. Yönetimindeki 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla attı.

Takside sıkışan sürücü Ersin Ş, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Ersin Ş. ve Cüneyt A. 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı
Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı
Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı

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Çiftlikköy, Otomobil, Yalova, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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