Otomobille çarpışan tır alev alev yandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan tır alev alev yandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan tır şarampole devrilerek alev alev yandı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza, Adana Karayolu üzeri Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D. idaresindeki 06 PST 66 plakalı tır ile Muharrem K. yönetimindeki 34 CMF 144 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç da yoldan çıkarken, şarampole devrilen tır alev aldı. Alev alev yanmaya başlayan tırın sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtulurken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırdaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.