Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza saat 22.30'da Kayseri'nin Develi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi çıkışında meydana geldi. Develi istikametine giden Turgay Şahbaz yönetimindeki 28 H 1924 plakalı traktör yol yapım nedeniyle tek şeride inen yolda Şaban Suyruğe yönetimindeki 28 BHM 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddeti ile traktör ikiye ayrıldı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada yaralanan Turgay Şahbaz (46) Mustafa Şahbaz (48) Meryem Suyruğe (46) ve Şaban Suyruğe (50) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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