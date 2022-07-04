Son Dakika | Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

04.07.2022 20:03
Son Dakika | Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Ankara Karayolu ilçe çıkışı Kulu Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.M.T. (22) idaresindeki 06 CBY 733 plakalı otomobil, kavşakta Kulu istikametine dönmek üzere olan S.Ç. (67) yönetimindeki 42 AEB 779 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan F.T. (21) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Keleş/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika

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