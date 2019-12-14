Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Orun (27) yönetimindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer (48) yönetimindeki 45 TN 336 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü ve yanındaki oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Turgutlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı
Sendikaya yapılan suçüstü kumar baskınında 101 kişiye işlem yapıldı Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında

Son Dakika Haberleri
21:25 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Son Dakika
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Son Dakika
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Son Dakika
21:16 Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:33:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]