Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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