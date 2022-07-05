Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi

05.07.2022 12:51
Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Sakarya D-650 Karayolu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaza yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Karasu istikametine seyir halinde olan Yusuf İ. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necmi Yavuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Necmi Yavuz'un yakınları durumu öğrenince olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Yavuz'un cansız bedeni savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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