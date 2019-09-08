Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi
Son Dakika Güncel Haber

Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi

52 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra savrulup çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü Beray Kökten (48) yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra savrulup çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü Beray Kökten (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Taşyaka Mahallesi 177 Sokak ile 203 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fethiye'de emlakçılık yapan Beray Kökten (48) yönetimindeki 48 GZ 777 plakalı motosiklet, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi Aykut D. yönetimindeki CG 566 ZA yabancı plakalı otomobille çapıştı. Kaza sırasında savrulan kasksız sürücü Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Aykut D. gözaltına alındı.

Taşyaka Mahallesi, Almanya, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Son Dakika: TSK'nın ABD ile gerçekleştirdiği ilk ortak devriye tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille çarpışıp savrulan motosikletli çöp kamyonun altıda can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]