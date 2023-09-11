Otomobille çarpıştığı kazada can vermişti...Metrelerce öteye savrulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Otomobille çarpıştığı kazada can vermişti...Metrelerce öteye savrulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 11.09.2023 11:02

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski ofis kavşağından Konya- Ankara karayoluna çıkan Mahmut Oylum idaresindeki plakasız motosiklet, Ankara'dan Konya yönüne seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 06 FM 3802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürüklenerek bariyerlere takıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Oylum hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobille çarpıştığı kazada can vermişti...Metrelerce öteye savrulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille çarpıştığı kazada can vermişti...Metrelerce öteye savrulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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