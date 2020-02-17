Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2) - Son Dakika

Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2)

7 saat önce

2 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ilgın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın Ilgın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail G. ve cesedi birlikte kuyuya attığı kayınpederi Mustafa E. (54) tutuklanırken, arkadaşları İsmail G. ve İsmail M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
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