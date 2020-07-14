Otomobille çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında - Son Dakika

Otomobille çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3 kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3 kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kalaycı ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, müşteki ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Behset S, olay günü balkonda olduğu sırada Kalaycı'nın kullandığı aracın müşteki Zeynep Yüksel'e çarpmasına şahit olduğunu anlattı.

Tanık Behset S, "Zeynep Yüksel yolun sol tarafında yürüyordu. Sağ taraftan gelen araba Zeynep'e çarpıp Ankara istikametine doğru gitti. Ben de yardım etmek için aşağıya indim." ifadelerini kullandı.

Diyecekleri sorulan müştekiler, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini bildirerek, cezalandırılması yönündeki taleplerini mahkemeye iletti.

Sanık avukatı ise mahkemeden, yaşanan hadisenin "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçu olarak kabul edilmesini ve Kalaycı'nın tahliyesini istedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumundan dava dosyasının beklenilmesi, dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Diyecekleri sorulan sanık Kalaycı ise mahkemeye yazılı olarak sunduğu tahliye talebini yinelediğini bildirdi.

Kalaycı, "Psikolojik rahatsızlıklarım var, ilaç tedavisi görüyorum. Ölen polis memurunu tanımam, kaza rahatsızlığımdan ötürü gerçekleşti." şeklinde savunma yaptı.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan ilgili evrakların beklenilmesi, gelecek celse tanıkların dinlenilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 8 Ekim'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019'da Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek, Saracalar Mahallesi'nde ise Zeynep Yüksel ve sonrasında da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

İddianamede, Kalaycı'nın, saat 09.40 sıralarında ise Ankara- Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği ve Pursaklar'da yakalandığı kaydedildi.

Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]