Otomobille çarptıkları motosikletli kuryeden yaklaşık 1 milyon lirayı gasbeden şüpheliler kaçtı - Son Dakika
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Otomobille çarptıkları motosikletli kuryeden yaklaşık 1 milyon lirayı gasbeden şüpheliler kaçtı

31.03.2022 16:55
Otomobille çarptıkları motosikletli kuryeden yaklaşık 1 milyon lirayı gasbeden şüpheliler kaçtı

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobildeki şüphelilerin döviz bürosu için para taşıyan motosiklete çarparak yaklaşık 1 milyon lirayı gasbetme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobildeki şüphelilerin döviz bürosu için para taşıyan motosiklete çarparak yaklaşık 1 milyon lirayı gasbetme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'da bozdurduğu 60 bin avro karşılığındaki yaklaşık 1 milyon lirayı döviz bürosuna geri götürmek üzere yola çıktı.

Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeki kuryeye yabancı plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Otomobilden inen 3 şüpheli, darbettikleri sürücünün taşıdığı parayı aldıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağı kırılan kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Gasp anı güvenlik kamerasında

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kuryeye çarpması, motosikletin kaldırımdaki bariyerleri devirmesi, araçtan inen 3 kişinin motosiklet sürücüsünü darbetmesi yer alıyor.

Şüphelilerin bindiği otomobili akaryakıt istasyonu çalışanının da tekmelediği görülüyor.

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Zeytinburnu, Otomobil, Polis, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille çarptıkları motosikletli kuryeden yaklaşık 1 milyon lirayı gasbeden şüpheliler kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille çarptıkları motosikletli kuryeden yaklaşık 1 milyon lirayı gasbeden şüpheliler kaçtı - Son Dakika
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