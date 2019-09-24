Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Umuttepe istikametine seyreden Y.B. idaresindeki 41 PL 827 plakalı cip, dönüş yaptığı belirtilen K.M. yönetimindeki 41 JB 081 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
K.M. ile cipte bulunan yaralı E.K, 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.