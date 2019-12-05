Son Dakika Haberleri: Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüde önce korkuluklara çarptı ardından ciple çarpıştı.

Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüde önce korkuluklara çarptı ardından ciple çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

?Kaza, saat 18.30 sıralarında, Çünür Mahallesi'ni Anadolu Mahallesi'ne bağlayan köprüde meydana geldi. Otogar inşaatından şehir merkezi yönüne giden Ali Kiper yönetimindeki 32 LF 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir korkuluklara çarptı. Otomobil ardından Ramazan Bakal'ın kullandığı 32 HD 760 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, iki araç da kullanılmaz hale gelirken, sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Isparta Şehir Hastanesi'ne, 2'si de SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü
Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]