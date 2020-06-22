Otomobille cipin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ta otomobille cipin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Fazlı Kaya idaresindeki 06 DJ 8206 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında, Şükrü Ateş'in kullandığı 06 BPM 798 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada cipte bulunan Fatma ile kızı Elif Sena Çitkıran yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki aracın çarpışması yer alıyor.