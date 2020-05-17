OTOMOBİLLE ÇOCUĞA ÇARPTILAR TEPKİ GÖSTERENLERE SİLAH ÇEKİP 1 KİŞİYİ VURDULAR - Son Dakika

ESENYURT'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa çarptı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine silah çeken magandalar bir kişiyi bacağından vurdu.

Olay 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PV 5366 plakalı otomobilde bulunanlar Bağlarçeşme Caddesi'ndeki sokak aralarında otomobille hız yapmaya başladı. Bu kişilerin otomobille bir çocuğa çarpmalarının ardından mahalle sakinleri tepki gösterince tartışma başladı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce magandalar yanlarındaki silahla mahalle sakinlerinden Zafer G.?yi bacağından yaraladı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı Zafer G., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sokaktaki inceleme sonrası 3 adet tabanca mermisi buldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olay sonrası yaptığı araştırmada olaya karışan Mürveddin D., Metin Y., Emre D., isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet tabanca mermisi bulundu.