Otomobille çocuğun üzerinden geçti - Son Dakika

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobili ile orta refüjde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30'da merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi 'nde meydana geldi. Murat Aktaş idaresindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil cinayet gibi bir kazaya yol açtı. Otomobil, orta refüjde yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'e çarparak üzerinden geçti. Kazada trafik levhasının arkasına geçerek saklanmaya çalışan Durnagöl, ağır yaralandı. Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, çevreden geçenlerin ilk müdahele ettiği İsmail Hakkı Durnagöl, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük İsmail'in yoğun bakımdaki yaşam savaşı devam ediyor.

Otomobil şoförü Murat Aktaş, gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.