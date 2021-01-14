Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu

14.01.2021 03:14

Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu Arnavutköy'de dereye uçan arabadakileri kurtarmak için seferber oldular Arnavutköy'de 5 yaşındaki kızı ile birlikte dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu.

Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu

Arnavutköy'de dereye uçan arabadakileri kurtarmak için seferber oldular

İSTANBUL - Arnavutköy'de 5 yaşındaki kızı ile birlikte dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu. Araçtan zorlukla çıkartılan anne kızın durumu ağır.

Kaza, Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi Domuzderesi mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki kızı Zümra Yüzüak'ın içinde bulunduğu otomobil ile yolda ilerleyen Nesibe Yüzüak, yolun daralmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak araçta kurtarılmayı beklerken, yardımına yol üzerinde bulunan diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Anne ve kızı vatandaşların uzun uğraşları sonucunda dereye uçan araçtan çıkarılarak, özel araçla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın arabada bir kişinin daha söylemesi üzerine ekipler aracı dikkatli bir şekilde kaldırırken, olay yerinde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ve hiç düşünmeden kıyafetleri ile dereye atlayan amca yiğen olay anını anlatarak, "Cam açıktı buradan geçerken kadın çığlığı duydum. Arabayı durdurdum, kadın çocuğumu kurtarın diye bağırınca dereye atladım. O sırada amcamda geldi. Amcamla beraber önce çocuğu aldık, sonra kadını aldık devlet hastanesine yetiştirdik. Önce hastaneye götürdük. Önce hastaneye götürdük. Kocam var deyince sonra geri döndüm. Allah'tan kimse yoktu" dedi.

Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu
Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu
Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu
Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu

Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika


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