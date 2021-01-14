Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu

14.01.2021 09:22
Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu, System.String[]

Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ve 5 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi Domuzderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesibe Yüzüak yönetimindeki otomobil, yolun daralmasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Nesibe Yüzüak ve 5 yaşındaki kızı Zümra Yüzüak araçta kurtarılmayı beklerken, yardımına yol üzerinde bulunan diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Anne ve kızı vatandaşların uzun uğraşları sonucunda dereye uçan araçtan çıkarılarak, özel araçla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın arabada bir kişinin daha söylemesi üzerine ekipler aracı dikkatli bir şekilde kaldırırken, olay yerinde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Hastaneye kaldırılan Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arnavutköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

KIYAFETLERİYLE DEREYE ATLADILAR

Anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ve hiç düşünmeden kıyafetleri ile dereye atlayan amca yeğen olay anını anlatarak, "Cam açıktı buradan geçerken kadın çığlığı duydum. Arabayı durdurdum, kadın çocuğumu kurtarın diye bağırınca dereye atladım. O sırada amcamda geldi. Amcamla beraber önce çocuğu aldık, sonra kadını aldık devlet hastanesine yetiştirdik. Önce hastaneye götürdük. Önce hastaneye götürdük. Kocam var deyince sonra geri döndüm. Allah'tan kimse yoktu" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobille dereye uçan anne kızın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika


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