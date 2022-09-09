Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu - Son Dakika
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Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu

09.09.2022 11:29
Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu

ANTALYA'da, arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Bayram Onur Avcıoğlu (19), evine giderken kontrolünden çıkan otomobille uçtuğu derede boğuldu.

ANTALYA'da, arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Bayram Onur Avcıoğlu (19), evine giderken kontrolünden çıkan otomobille uçtuğu derede boğuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınında meydana geldi. Bayram Onur Avcıoğlu, ilçe merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra evine gitmek için 07 VGS 22 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Avcıoğlu'nun kontrolünden çıkan otomobil, Akmaz Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun boğulduğu belirlendi. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, araçtan çıkarılıp morga götürüldü. Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Bayram Onur, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu - Son Dakika
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