Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2)

09.09.2022 15:26
Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİKumluca'da arkadaşlarıyla halı saha maçından sonra evine giderken kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Bayram Onur Avcıoğlu için ilçedeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kumluca'da arkadaşlarıyla halı saha maçından sonra evine giderken kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Bayram Onur Avcıoğlu için ilçedeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazı İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın kıldırdığı cenazeye Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş ile ailenin yakınları katıldı. Cenazede Avcıoğlu'nun babası mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun üzgün olduğu gözlendi. Namazın ardından Avcıoğlu, toprağa verildi.

SPOR AYAKKABISI VE TOPU DEREDE KALDI

Bu arada, Avcıoğlu'nun Beykonak Sahil Yolu'nda ilerlerken Akmaz deresi köprüsü demir bariyerinin kenarındaki sazlıktan otomobiliyle dereye uçtuğu ve ters dönen araçtan çıkamadığı belirlendi. Otomobilin yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkarılmasının ardından Avcıoğlu'na ait spor ayakkabı ve sarı lacivert renkli futbol topunun derede kaldığı görüldü.


YORUMLAR
500
Emniyet müdürü çiftin trafik kazasında ölen oğlunun cenazesi defnedildi Emniyet müdürü çiftin trafik kazasında ölen oğlunun cenazesi defnedildi Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi Son dakika haberleri! Motosiklet kazasında ölen emniyet müdürünün oğlu toprağa verildi
Kaynak: DHA

Bayram Onur, Hisarcık, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement