OTOMOBİLLE DEREYE YUVARLANAN 19 YAŞINDAKİ ONUR BOĞULDU

Antalya'da, arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Bayram Onur Avcıoğlu (19), evine giderken kontrolünden çıkan otomobille uçtuğu derede boğuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınında meydana geldi. Bayram Onur Avcıoğlu, ilçe merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra evine gitmek için 07 VGS 22 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Avcıoğlu'nun kontrolünden çıkan otomobil, Akmaz Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun boğulduğu belirlendi. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, araçtan çıkarılıp morga götürüldü. Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kumluca'da arkadaşlarıyla halı saha maçından sonra evine giderken kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Bayram Onur Avcıoğlu için ilçedeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazı İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın kıldırdığı cenazeye Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş ile ailenin yakınları katıldı. Cenazede Avcıoğlu'nun babası mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun üzgün olduğu gözlendi. Namazın ardından Avcıoğlu, toprağa verildi.

SPOR AYAKKABISI VE TOPU DEREDE KALDI

Bu arada, Avcıoğlu'nun Beykonak Sahil Yolu'nda ilerlerken Akmaz deresi köprüsü demir bariyerinin kenarındaki sazlıktan otomobiliyle dereye uçtuğu ve ters dönen araçtan çıkamadığı belirlendi. Otomobilin yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkarılmasının ardından Avcıoğlu'na ait spor ayakkabı ve sarı lacivert renkli futbol topunun derede kaldığı görüldü. (DHA)