Son Dakika Haberleri: Otomobille Drift Atan Alkollü Sürücüye 6 Bin TL Ceza

Otomobille Drift Atan Alkollü Sürücüye 6 Bin TL Ceza

10 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya, 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Otomobille Drift Atan Alkollü Sürücüye 6 Bin TL Ceza, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya, 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren R.A. yönetimindeki 26 ASB 509 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü R.A.'ya toplam 6 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan R.A.'nın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

- Çerkezköytekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:58 Kaynak: DHA

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