Otomobille duvar arasında kalan kadın yaralandı



MANİSA'nın Kula ilçesindeki kapalı otoparka giren otomobil, duvar kenarındaki Aysun Demirdaban'a (40) çarptı. Duvarla otomobil arasında kalarak ağır yaralanan Demirdaban, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Kent Meydanı Kula Belediyesi Kapalı Otoparkı girişinde meydana geldi. Ahmet Asil Özsoy, yönetimindeki 34 BHP 692 plakalı otomobille kapalı otoparka girmek istedi. Bu sırada, tekstil fabrikasında çalışan ve molada duvar kenarında bekleyen Aysun Demirdaban, otomobilin yan tarafıyla duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirdaban, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Asil Özsoy ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı otapark girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Manisa