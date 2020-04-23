Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5118 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep B. (35) idaresindeki 68 KS 870 plakalı otomobil Alparslan K. (41) idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:08 Kaynak: İHA
Son Dakika 80 metreden denize uçtu Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu