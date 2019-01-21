Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
32 dakika önce
- Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralıKARAMAN - Karaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
KARAMAN - Karaman
'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İmaret Mahallesi Mehmetbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 42 ESV 53 plakalı otomobil ile Fatih
D'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Fatih Ö. ve Süleyman D. (13), yola savrularak yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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