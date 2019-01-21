Son Dakika Haberleri: Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

21 dakika önce

Karaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Karaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmaret Mahallesi Mehmetbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 42 ESV 53 plakalı otomobil ile Fatih D.'nin (21) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Fatih Ö. (13) ve Süleyman D. (13) yola savrularak yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Fatih, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 00:04:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]