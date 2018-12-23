Son Dakika Haberleri: Otomobille Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Otomobille Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Otomobille Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Remzi Erdem idaresindeki 34 BGJ 356 plakalı otomobil, Mehmet Arıcan'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak metrelerce sürüklenen Arıcan ağır yaralandı. Arıcan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arıcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Erdem ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:28 Kaynak: İHA

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