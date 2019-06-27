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Otomobille engelli motosikleti çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

25 dakika önce

ADANA'da otomobille çarpışan engelli motosikletinin sürücüsü Mustafa K. yaralandı, yanındaki Şemsettin Taşyiyen ise öldü.

Otomobille engelli motosikleti çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ADANA'da otomobille çarpışan engelli motosikletinin sürücüsü Mustafa K. yaralandı, yanındaki Şemsettin Taşyiyen ise öldü.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Ray Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şehmus B. yönetimindeki 01 DCU 20 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 01 B 9114 plakalı sepetli engelli motosikleti, kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa K. yaralandı, sepette bulunan Şemsettin Taşyiyen ise yaşamını yitirdi. Mustafa K., çağırılan ambulansla  Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baş kısmından yaralanan Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Şehmus B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Şemsi Tebrizi, Adana, Güncel
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