Otomobille far avına 5 bin lira ceza kesilirken, avcıların aracına el konuldu - Son Dakika

Konya'nın Derbent ilçesinde, otomobille far avı yaptığı ileri sürülen 3 avcıya toplam 5 bin 753 lira ceza uygulanırken, avda kullanılan otomobille tüfeklere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.



Edinilen bilgiye göre, Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Süleyman Mahallesi'nde devriye görevi icra ederken otomobil ile far avı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, yakalamak istedikleri avcıların kendilerini görüp kaçmaya başlaması üzerine merkezden takviye ekip desteği talebinde bulundu. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında kaçan araç ve içerisindeki 3 kişi ekipler tarafından yakalandı. Araçtakilerin kaçış sırasında yanlarında bulunan ve otomobilden attıkları belirlenen 2 takozsuz av tüfeğini de bulan ekipler, silahlar ile beraber aracı muhafaza altına aldı. Haklarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından işlem başlatılan 3 avcıya kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 5 bin 753 liralık idari para cezası uygulandığı, 2 takozsuz tüfek ile suça konu olan otomobilin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı düzenlendiği öğrenildi. - KONYA