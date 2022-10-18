Son dakika haberleri | Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada

18.10.2022 14:20

Son dakika haberleri: Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar.

Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gece saatlerinde otomobille geldikleri bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 iş yerinden hırsızlık, 3 otodan hırsızlık ve 2 oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.G., M.G. ve M.G. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahısların, gece saatlerinde otomobille geldikleri bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada - Son Dakika

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