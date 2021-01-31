Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor...Sahibinin komutlarını yapıyor, kedi ve köpekle bir arada besleniyor - Son Dakika

Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor...Sahibinin komutlarını yapıyor, kedi ve köpekle bir arada besleniyor

31.01.2021 11:21
Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor...Sahibinin komutlarını yapıyor, kedi ve köpekle bir arada besleniyor, System.String[]

Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor.

Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor...Sahibinin komutlarını yapıyor, kedi ve köpekle bir arada besleniyor

BARTIN - Bartın'ın Kuçükkızılkum köyünde otomobille gezip pinpon topuyla oynayan, kedi ve köpeklerle bir arada beslenen karga görenleri şaşırtıyor.

Kuçükkızılkum köyünde yaşayan 54 yaşındaki Bayram Yaman, ormanda bulduğu yavru karganın uçamadığını fark edince evine götürüp bakmaya başladı. Sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan karga, Yaman ailesinin gözbebeği oldu. Sahibinin sözünü dinleyen, pinpon topuyla oynayan, köpek, kedi ve tavuklarla bir arada beslenen karganın en büyük tutkusu ise otomobille gezmek. Otomobilin kapısı açılır açılmaz ön yolcu koltuğundaki yerini alan hayvan, yolculuk boyunca çevreyi meraklı gözlerle inceliyor. Kapı açıldığında otomobilden bir karganın indiğini görenlerse büyük şaşkınlık yaşıyor.

Gözü gibi baktığı karganın seslenir seslenmez hemen yanına geldiğini söyleyen Yaman, "Biz bunu ormanda yuvadan uçmuş yavru şekilde bulduk. Eve getirdim baktım, ben buna ne yediyse onu verdim. Kedi yemi verdim. Evin önünde biz ne yiyorsak ondan verdik. Zaten kargalar leşçil bir hayvan ne olursa veriyorsun yiyor. Genelde kedi mamasını çok seviyor. Büyüttük, önümüzde arkamızda biz nereye gittiysek gittik geldik. Arabaya biniyor, eve çıkıyor. 24 saat kafes nedir bilmez bu. Evin önünde arkasında devamlı gezer. İki kedi, bir de köpek var. Hepsinin önüne yemi atıveriyorum. Hepsi bir araya geliyorlar yem yiyorlar. Birbirlerine zarar vermeden karınlarını doyuruyorlar. Görenler, 'Nasıl gitmiyor?', 'Nasıl alıştırdın?' diye soruyorlar" dedi.

Bayram, Bartın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobille gezen karga görenleri şaşırtıyor...Sahibinin komutlarını yapıyor, kedi ve köpekle bir arada besleniyor - Son Dakika


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