Son Dakika Haberleri: OTOMOBİLLE GİRDİĞİ PARKTA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 28 YIL HAPİS İSTENDİ
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OTOMOBİLLE GİRDİĞİ PARKTA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 28 YIL HAPİS İSTENDİ

37 dakika önce

Sarıyer'de 31 Temmuz'da kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

OTOMOBİLLE GİRDİĞİ PARKTA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 28 YIL HAPİS İSTENDİ, System.String[]


Sarıyer'de 31 Temmuz'da kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 7 yaşındaki bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 1,26 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Edinç hakkında 4 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk ile 7 yaşındaki Elif Erdoğan'ın parkta oyun oynadıkları belirtildi. Bu sırada şüpheli Hüseyin Edinç ise çok dik bir yokuşu olan Sezer Sokak'tan aşağıya inmekte olduğu sırada, aracın kontrolünü kaybettiği anlatılıyor. Parka dalan aracın Nur Deniz Türk'ün ölümüne, Elif Erdoğan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Şüpheli Edinç ifadesinde, "Olay öncesinde arkadaşımla 1,5 kutu bira içtim. Daha sonra kahvehaneye gittim. Buradan evime gitmek için arabaya bindim ve yoldayken aracın hızı bir anda 60-70 kilometreye çıktı. Frenler tutmadı. Ben de direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Duvara çarparak durdum. Kimseye çarptığımı fark etmedim" ifadelerini kullandı. Alkol ölçümünde 1,26 promil alkollü ve kaza tespit tutanağına göre kusurlu olduğu belirlenen şüpheli Edinç, 1 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede tanıklar da ifadelerinde, şüphelinin kullandığı aracın yokuş aşağı inerken öndeki aracı hızla solladığı, zikzaklar çizerek hız kesmeden parka daldığını söylediler. Savcılık, alkollü olmasına rağmen araç kullanan şüpheli Hüseyin Edinç'in "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" suçlarından 4 yıldan 28 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse, şüpheli Hüseyin Edinç ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul
Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
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