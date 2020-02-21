Otomobille girdiği parkta çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 22 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sarıyer'de 7 ay önce, kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek daldığı çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk'ün ölümüne, 7 yaşındaki Elif Erdoğan'ın ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Edinç'in davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 1.26 promil oranında sanığın alkollü çıktığını belirterek "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Edinç getirildi. Çocuk parkında hayatını kaybeden Nur Deniz Türk'ün (2) ailesi ve yaralanan Erdoğan'ın (8) annesi Arzu Erdoğan "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

BEN DAHA ÖNCE PARKA ARAÇ GİRDİĞİNİ GÖRMEDİM

Duruşmada Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi muhtarı Osman Karaçam tanık olarak dinlendi. Karaçam, "Söz konusu kazanın olduğu park yeri rampa aşağı olan bir yerdedir. 2003 yılında açılan bir parktır. Arabanın inerken kaza yaptığı yerde aşağıya doğru giden meyil bulunmaktadır. Ben görevimi yaptığım dönem içinde herhangi bir aracın parka çarptığını ya da içine girdiğini hatırlamıyorum." dedi.

SAVCI 22,5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 31 Temmuz 2019 tarihinde sanık Hüseyin Edinç'in yönetimindeki aracın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki çocuk parkına tedbirsizlikle girdiğini ve Edinç'in 1. 26 promil alkollü olduğunu belirtti. Sanığın 2 yaşındaki Deniz Türk'ü ve olay sırasında 7 yaşında olan Elif Erdoğan'ı yaraladığını ifade eden savcı, sanığın taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu almış olduğu alkolün etkisiyle işlediğini ve sanığın dosyasında Bilinçli taksir koşullarının da mevcut olduğunu kaydetti. Trafik kaza tespit tutanağında da sanığın kusurlu olduğunu kaydeden savcı, "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi gözeterek, hükümle birlikte sanığın tahliye olmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 31 Temmuz 2019 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen olayla ilgili soruşturmada, çocuk parkında 2 yaşındaki Nur Deniz Türk ile 8 yaşındaki Elif'in parkta oyun oynadıkları belirtildi. Sanık Hüseyin Edinç'in çok dik bir yokuşu olan Sezer Sokak'tan aşağıya inmekte olduğu sırada, aracın kontrolünü kaybettiği, parka dalan aracın Nur Deniz Türk'ün ölümüne, Elif Erdoğan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi. İddianameye göre, sanık Hüseyin Edinç'in alkol ölçümünde 1,26 promil alkollü ve kaza tespit tutanağına göre kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, alkollü olmasına rağmen araç kullanan şüpheli Hüseyin Edinç'in "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" ve "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" suçlarından 4 yıldan 28 yıla kadar hapsini talep etti.