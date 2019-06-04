Otomobille girdiği yaya yolunda 40 basamak indi
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BİTLİS'te, yayalar için kullanılan ve trafiğe kapalı olan yola giren hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 basamaklı merdivenden inerek çarşı merkezine daldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
BİTLİS'te, yayalar için kullanılan ve trafiğe kapalı olan yola giren hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaşık 40 basamaklı merdivenden inerek çarşı merkezine daldı. Bu sırada bölgede kimse bulunmazken, olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bitlis
merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen, geçen yıl restorasyonu yapılan yola yanlışlıkla giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni otomobiliyle inerek caddeye çıktı. Bir ucunun yola diğer ucunun ise çarşı merkezine bakan kısmında merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerken kameralara yansıdı. Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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