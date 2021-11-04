Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Efe Beyazıt (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Torba- Gölköy yolunda meydana geldi. Murat Mustafa B. yönetimindeki 48 AFT 628 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Efe Beyazıt yönetimindeki otomobille çarpıştı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada Murat Mustafa B. ile yanındaki Mehmet Yalçınkaya ve Can Polat Yalçınkaya ile otomobil sürücüsü Efe Beyazıt yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Efe Beyazıt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla, ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.