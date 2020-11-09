Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
09.11.2020 14:12
KAZADA ÖLENLER NİŞANLI ÇİFT ÇIKTIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
KAZADA ÖLENLER NİŞANLI ÇİFT ÇIKTI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Araca konulan Can Çalışkan ve Sezer Karadeniz'in cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Sinop'a gönderildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Melahat Şahin'in cenazesi ise otopsinin ardından ilçeye bağlı Kargalık Mahallesi'nde defnedildi.Kazada ölen Melahat Şahin ile Sezer Karadeniz'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Can Çalışkan'ın ise Sezer Karadeniz'in akrabası olduğu belirtildi.
Son Dakika Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Tartıştığı adamı otoparkta vuran kadın, hırsını alamayıp yerde yatan adamı darp etti Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı