Son Dakika Haberleri: Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

30 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 42 M 6925 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 M 3550 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.K. (19), L.K. (40) ve A.C. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, 3. Sayfa
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