Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 42 M 6925 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 M 3550 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.K. (19), L.K. (40) ve A.C. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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