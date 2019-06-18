Son Dakika Haberleri: Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

27 dakika önce

Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kürşat Serbes idaresindeki 33 AAC 353 plakalı hafif ticari araç, Malazgirt Mahallesi üçüncü çevre yolunda karşı yönden gelen Remziye Pektaş yönetimindeki 02 LC 818 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle Pektaş'ın kullandığı araçta bulunan Beyza ve Abdullah Pektaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Malazgirt, Adıyaman, Güncel
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