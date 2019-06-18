Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
27 dakika önce
Adıyaman'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:45 Kaynak: AA
'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kürşat Serbes idaresindeki 33 AAC 353 plakalı hafif ticari araç, Malazgirt
Mahallesi üçüncü çevre yolunda karşı yönden gelen Remziye Pektaş yönetimindeki 02 LC 818 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle Pektaş'ın kullandığı araçta bulunan Beyza ve Abdullah Pektaş yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi
Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir
6 aylık enflasyon zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?
Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı