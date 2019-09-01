Son Dakika Haberleri: Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Leyla Ş'nin kullandığı 34 GB 8862 plakalı otomobille Yunus K. yönetimindeki 41 HL 812 plakalı hafif ticari araç, Akmeşe Yolu Caddesi ile Sadun Atığ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Leyla Ş. ile araçlardaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli, Akmeşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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