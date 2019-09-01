Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü Leyla Ş. ile araçlardaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Leyla Ş'nin kullandığı 34 GB 8862 plakalı otomobille Yunus K. yönetimindeki 41 HL 812 plakalı hafif ticari araç, Akmeşe Yolu Caddesi ile Sadun Atığ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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