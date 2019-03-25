Son Dakika Haberleri: Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

50 dakika önce

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelden kazada 7 kişi yaralandı.

Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelden kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman - Şanlıurfa karayolunun 30. kilometresindeki Atatkent köyü yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'dan Şanlıurfa'ya giden Emrah Yalçın yönetimindeki 02 FS 337 plakalı otomobil, Atakent köyünden karayoluna çıkan Mahmut Celal Akgün yönetimindeki 47 DK 919 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Salih C., Seraye A., Seyfettin K., Derya U., Mehmet A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

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