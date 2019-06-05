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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Viranşehir- Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ş.'nin kullandığı 72 AK 250 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 DP 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Şimşek ile araçlarda bulunan Keziban Ş., Leyla H., Hevi P., Berfin, Helen ve Kesire A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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