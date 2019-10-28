Son Dakika Haberleri: Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Atilla Arslan idaresindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil ile Cuma B'nin kullandığı 46 F 5508 plakalı hafriyat kamyonu Elbistan- Göksun kara yolunun Kabaağaç Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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