İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

24.03.2022 21:02

İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralıVAN Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

VAN Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobille kundura fabrikası işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Gevaş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza bölgesine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 6'sı ağır 15 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı
İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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