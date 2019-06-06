Son Dakika Haberleri: Otomobille kaçarken polise çarpan sürücü, 21 gün sonra yakalandı
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Otomobille kaçarken polise çarpan sürücü, 21 gün sonra yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, yol kontrolü yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçan Cumali D., olaydan 21 gün sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Otomobille kaçarken polise çarpan sürücü, 21 gün sonra yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, yol kontrolü yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçan Cumali D., olaydan 21 gün sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı. Gözaltına alınan Cumali D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,  "Polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Pişmanım" dedi.
Olay, 16 Mayıs gecesi  Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, 10 AHC 71 plakalı otomobilin sürücüsü Cumali D.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan Cumali D., aracının hızını artırıp, kaçarken, polis memuruna çarptı. Kazada hafif yaralanan polis memuru, olaydan birkaç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, farklı suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Cumali D.'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler dün düzenledikleri operasyonla Cumali D.'yi 21 gün sonra yakalayarak, gözaltına aldı.
'PİŞMANIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Cumali D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kazara oldu, bilerek yapmadım. Ben polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Polise bir şey olmadı ama yine de pişmanım" diye seslendi. 
Cumali D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:12 Kaynak: DHA
Polis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Güncel
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