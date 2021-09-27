Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Kuyucak Mahallesi Menderes-Orhanlı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Menderes yönünden Seferihisar istikametine seyir eden Hüseyin Bakan yönetimindeki 35 AZH 311 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen İ.A. idaresindeki 67 ABT 171 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR