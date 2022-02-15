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Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

15.02.2022 17:43
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalıköy Pelitdibi mevkisinde meydana geldi. İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Soner Gürel yönetimindeki 52 KM 477 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Tekkol (76) ile yanındaki Cemal Altıparmak (46), Pembe Tekkol (67) ve Ayşe Altıparmak (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tekkol ile Cemal Altıparmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Otomobil, Fatsa, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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