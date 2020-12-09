Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 TF 648 plakalı hurda taşıyan kamyon, plakası alınamayan bir otomobil ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi kavşağında çarpıştı.

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken araçlardaki D.U, K.U, P.U, C.U, A.U, Y.C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan K.U. ile P.U. hayatını kaybetti.